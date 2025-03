Agricultores do metrô de Chongqing expõem as enormes disparidades na China

No entanto, a imagem incongruente de camponeses transportando seus produtos a pé em frente aos enormes arranha-céus futuristas de Chongqing é um lembrete de que, para muitos, especialmente a população rural e os idosos, ganhar a vida continua sendo uma luta na segunda maior economia do mundo.

Pessoas com mais de 65 anos viajam de graça no metrô. No entanto, as viagens ao mercado geralmente envolvem transferências entre linhas e podem levar até duas horas.