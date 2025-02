Zelensky pede acordo com Trump antes de negociar com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (13) que seu homólogo americano, Donald Trump, estabelecesse um plano para acabar com a guerra com a Rússia antes de incluir Vladimir Putin nas negociações, enquanto os europeus pediram para serem levados em consideração.

No entanto, de acordo com Zelensky, os contatos entre Ucrânia e os Estados Unidos devem ser uma "prioridade". "Somente (...) depois que um plano para deter Putin for colocado em prática, acho que será bom conversar com os russos", disse ele.