Zelensky e enviado de Trump não darão declaração conjunta após encontro em Kiev

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, não farão uma declaração conjunta à imprensa após sua reunião em Kiev nesta quinta-feira (20), anunciou a presidência ucraniana, em meio a altas tensões com Washington.

"A pedido do lado americano, o formato da reunião prevê a gravação" do início da reunião, mas "não prevê declarações ou perguntas", disse Sergiy Nikiforov, porta-voz do presidente ucraniano, à mídia.