Zelensky chega aos Emirados Árabes Unidos para abordar 'programa humanitário'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, neste domingo (16), que chegou aos Emirados Árabes Unidos em uma visita para abordar um "grande programa humanitário", antes do aguardado encontro entre os dirigentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

"Visita oficial com a primeira-dama nos Emirados Árabes Unidos", declarou Zelensky no Telegram, onde publicou um vídeo em que aparece desembarcando do avião.