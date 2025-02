Zelenski pede plano comum de Trump e europeus para negociar fim da Guerra com Putin

Zelenski também disse que só concorda em se encontrar pessoalmente com o presidente russo, Vladimir Putin, após um "plano comum" para a guerra negociado com o presidente dos EUA, Donald Trump. O plano também envolveria os líderes da Europa. "Queremos muito a paz, mas precisamos de garantias reais de segurança", disse.

Mesmo depois do telefonema de Putin, Zelenski disse que acredita que Trump é a chave para acabar com a guerra. Nesta sexta-feira, ele agradeceu os EUA pelo apoio durante a guerra e elogiou o encontro com Vance. "Tivemos uma boa conversa. Nosso primeiro encontro, não o último, tenho certeza", disse o presidente ucraniano.

Segundo o canal CNN, o Kremlin está montando uma equipe de negociação de alto nível para se envolver em negociações diretas com os EUA para acabar com o conflito.

Durante a conferência, Vance defendeu as ideias do presidente. "Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas visões, mas lutaremos para defender seu direito de oferecê-las na praça pública", disse Vance sob aplausos mornos.

Antes de se encontrar com Zelenski, Vance se encontrou separadamente com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o secretário-geral da Otan Mark Rutte e o secretário de Relações Exteriores britânico David Lammy. Nas reuniões, ele reiterou o apelo do governo Trump para os países europeus gastarem mais com defesa na Otan.