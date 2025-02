Zelenski: EUA não têm plano de paz pronto para Ucrânia e Putin quer provocar guerra com Otan

"Não acho que haja um plano pronto nos Estados Unidos" para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, declarou nesta sexta-feira, 14, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em coletiva de imprensa nos arredores da Conferência de Segurança de Munique. Ele afirmou ter conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, e se mostrou disposto a organizar negociações de paz com os russos "a qualquer momento".

Zelenski destacou ainda que está "pronto para qualquer construção para parar" o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas revelou que ainda não teve qualquer reunião com autoridades russas e que as conversas só devem ocorrer após alinhar posições com aliados. "Estamos abertos, mas queremos agir de acordo com o direito internacional e de acordo com a prevenção de futuros medos para o mundo inteiro", afirmou.

O presidente ucraniano acusou Putin de estar preparando uma guerra contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com suposto início em 2026, reiterando alegações feitas ontem de que o presidente russo não pretende alcançar a paz de fato na região.