Zelenski alerta líderes mundiais a não confiarem em disposição de Putin para encerrar guerra

As declarações ocorreram durante uma reunião com o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, um dia após o presidente americano, Donald Trump, anunciar início imediato de negociações de cessar-fogo com a Rússia. "Discutimos as condições necessárias para uma paz duradoura e genuína na Ucrânia e concordamos que nenhuma negociação com Putin pode começar sem uma posição unificada entre a Ucrânia, a Europa e os EUA", afirmou Zelenski.