X, de Elon Musk, concorda em pagar US$ 10 mi para encerrar ação movida por Trump

O X, de Elon Musk, concordou em pagar cerca de US$ 10 milhões para resolver uma ação judicial movida por Donald Trump contra a empresa e seu ex-CEO, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo torna X a segunda plataforma de mídia social a resolver o litígio que Trump abriu quando as empresas o suspenderam de suas redes em razão de seu papel no motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. Trump abriu o processo em 2021 contra a empresa, então chamada de Twitter, e seu CEO na época, Jack Dorsey. Musk reintegrou Trump na plataforma em novembro de 2022.

A equipe de Trump avaliou a possibilidade de deixar o processo prescrever, de acordo com algumas pessoas familiarizadas com o assunto, citando a proximidade de Musk com o presidente e o fato de ele ter gasto US$ 250 milhões para ajudar a elegê-lo. Mas eles finalmente avançaram com o acordo, apesar do relacionamento próximo de Trump e Musk.