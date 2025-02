Washington anuncia novas sanções contra o petróleo iraniano

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (24), uma nova rodada de sanções contra indivíduos, empresas e navios acusados de fugir das sanções ao petróleo iraniano, como parte de sua política de "pressão máxima" sobre os recursos de Teerã.

Os Departamentos de Estado e do Tesouro dos EUA disseram separadamente que tinham como alvo 22 indivíduos ou empresas e 13 navios petroleiros.

Segundo o Departamento de Estado americano, essa "rede" permitiu que o petróleo iraniano fosse transportado ilegalmente para "compradores na Ásia".

"Possibilitou o envio de dezenas de milhões de barris de petróleo no valor de centenas de milhões de dólares", disse o governo.

O ministério afirmou que essas ações fazem parte da "política de pressão máxima" do presidente Donald Trump sobre o governo iraniano, para secar as receitas do petróleo "que são usadas para financiar atividades terroristas".

Assim como a Rússia, o Irã depende de uma rede de navios para escapar das sanções ocidentais e continuar comercializando seu petróleo, uma fonte vital de renda.

Entre os sancionados nesta segunda-feira estavam o CEO da empresa petrolífera nacional do Irã, Hamid Bovard, assim como intermediários com sede nos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong e empresas que fretam navios da Índia e da Malásia, de acordo com o Departamento do Tesouro.

No início de fevereiro, Washington já havia anunciado sanções financeiras contra uma "rede internacional" acusada de fornecer petróleo iraniano à China para financiar as atividades militares de Teerã.

As sanções envolvem o congelamento de ativos que as empresas sancionadas detêm direta ou indiretamente nos Estados Unidos e a proibição de empresas sediadas nos EUA ou cidadãos americanos de negociar com as empresas sancionadas, correndo o risco de também serem sancionados.

Elas também dificultam a negociação das empresas sancionadas, limitando sua capacidade de usar o dólar em suas transações, devido ao risco de ficarem sob a jurisdição americana.