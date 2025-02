Wall Street fecha em baixa, afetado por setor tecnológico

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (24), quando a recuperação que se ensaiava após a forte queda de sexta-feira foi frustrada pela queda de algumas das grandes capitalizações do setor tecnológico.

Desde o pregão de sexta-feira não houve mudança nas "preocupações sobre uma desaceleração modesta do crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre e a inflação, devido à incerteza política" causada pela administração do presidente americano Donald Trump, segundo Angelo Kourkafas, da Edward Jones.