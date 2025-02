Wall Street fecha em alta, otimista por investimentos para IA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (5). Apesar dos resultados das principais empresas não atenderem às expectativas, o mercado recebeu com otimismo o anúncio de investimentos vinculados à inteligência artificial (IA).

Por sua vez, o Nasdaq, voltado para tecnologia, cresceu apenas 0,19% a 19.692,33, contido pela queda de 7,3% das ações da Alphabet, a matriz do Google, após apresentar resultados trimestrais abaixo do esperado.

Houve algumas boas notícias para as empresas vinculadas à revolução da IA, após a promessa da Alphabet de investir 75 bilhões de dólares sobretudo nesta tecnologia.

"Se vão gastar 75 bilhões de dólares em 2025, isso deve ser bastante bom para uma empresa como a Nvidia", acrescentou em referência ao fabricante de chips, cujas ações fecharam com uma alta de 5,4%.

O anúncio aconteceu uma semana após a comoção causada pela startup chinesa DeepSeek, que apresentou um modelo de IA desenvolvido com muito menos dinheiro do que os colossais gastos dos gigantes americanos.

Em outros setores, a Disney caiu 2,44% após anunciar resultados mistos no primeiro trimestre do seu exercício fiscal, com vendas em níveis esperados graças à divisão de cinema, embora sua plataforma de streaming Disney+ tenha perdido assinantes.