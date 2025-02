Wall Street fecha com resultados mistos, entre Nvidia e tarifas

"É difícil para os investidores ter uma ideia real do que está sendo dito e do que será feito", comentou Hogan.

Quanto aos indicadores, Wall Street espera agora com impaciência a publicação na sexta-feira do índice de preços PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Este índice subiu para 2,6% em 12 meses em dezembro. A meta do Fed é chegar a uma inflação de 2% anual.

A segunda maior empresa do mundo em volume de capitalização em bolsa fechou o dia no azul (+3,76%), antes de anunciar que tinha voltado a superar as expectativas em seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal que acaba de se encerrar.