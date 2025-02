Wall Street fecha com resultados mistos, à espera de dados macroeconômicos

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta quinta-feira (6), enquanto processa os resultados empresariais e aguarda novos dados macroeconômicos.

Os investidores reagiram em particular à Ford (-7,49%), que obteve melhores resultados do que o esperado no quarto trimestre, o que indica um certo otimismo para o período em curso ao mesmo tempo que se mantém "prudente", o que não foi apreciado pelos mercados.