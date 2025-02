Venezuela repatria 242 migrantes do México, incluindo mulheres e crianças

A Venezuela repatriou, nesta segunda-feira (24), 242 migrantes do México, mais da metade deles mulheres e crianças, depois que o governo reativou um programa para trazer de volta deportados dos Estados Unidos.

Este é o terceiro grupo de migrantes a chegar à Venezuela: no primeiro, a companhia aérea estatal sancionada Conviasa buscou 190 no Texas; no segundo, 176, que estavam detidas na base militar de Guantánamo, foram buscadas em Honduras.