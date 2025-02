Venezuela chama de 'montagem vil' denúncia de ataque contra soldados da Guiana

O incidente coincidiu com o 59º aniversário da assinatura do Acordo de Genebra, que a Venezuela alcançou com o Reino Unido em 1966, antes da independência da Guiana, e estabelece as bases para uma solução negociada para a disputa territorial.

A disputa territorial se intensificou em 2015 com a descoberta de reservas de petróleo nas águas do Essequibo, as quais deixam a Guiana com as maiores reservas per capita do mundo.