Veja as imagens vencedoras do concurso que reuniu diversos fotógrafos do mundo

Foram anunciados neste mês os vencedores do Sony World Photography Awards, concurso fotográfico profissional , que reconhece imagens pela excelência técnica e narrativa visual. Em sua 18ª edição, a premiação recebeu mais de 419 mil imagens de 200 países e territórios , consolidando-se como uma das mais prestigiadas competições de fotografia do mundo.

Veja as imagens premiadas:

Uma premiação global e novas iniciativas

A competição deste ano também apresentou novidades, como o Japan Professional Award , que homenageia a criatividade dos fotógrafos japoneses. O primeiro vencedor da categoria foi Noriko Hayashi , com o projeto Life at the Crossroads: Midwives in Afghanistan, sobre a rotina de parteiras afegãs sob o regime Talibã.

Presença brasileira no concurso

Dentre as diversas categorias, destaque para Arquitetura e Design, Andre Tezza apresentou Twilight in San Ignacio, um ensaio sobre a resistência da arquitetura autóctona de Belize. Já em Paisagem, Lalo de Almeida retratou a devastação ambiental no Brasil com Apocalypse, um olhar impactante sobre os efeitos da seca, do desmatamento e dos incêndios florestais.