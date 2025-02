Carro avança sobre multidão em Munique e deixa cerca de 20 feridos; condutor foi preso

O motorista de um carro avançou com o veículo sobre uma multidão no centro de Munique, na Alemanha, e deixou ao menos 20 pessoas feridas, duas em estado grave, na manhã desta quinta-feira (13). O condutor foi preso pela polícia local , que investiga se a ação foi acidental ou coordenada.

— O chefe da polícia acaba de me informar que um veículo atropelou um grupo de pessoas e que, infelizmente, muitas ficaram feridas, incluindo crianças. Estou profundamente chocado. Os meus pensamentos estão com os feridos. A polícia deteve o condutor do veículo, mas as circunstâncias exatas ainda não são claras — disse ao jornal Dieter Reiter, o presidente da Câmara Municipal de Munique.