Uma mãe relata o retorno de sua filha, refém do Hamas em Gaza

Sua filha voltou pálida, com graves deficiências nutricionais e dez quilos mais magra. Merav Leshem Gonen, uma das figuras-chave na luta pela libertação dos reféns israelenses mantidos cativos em Gaza, relatou o calvário de sua filha nesta quarta-feira (5).

Sua foto, afixada por todo o país, mostrava uma jovem loira de sorriso radiante. A moça que saiu dos túneis palestinos era uma mulher com os olhos fundos, perdidos no vazio, de cabelos pretos.

"Ela quase nunca viu o sol, estava em risco de morte", afirma sua mãe em entrevista à AFP, descrevendo ao mesmo tempo sua emoção e seus receios no momento do reencontro.

As imagens da jovem literalmente desabando nos braços da mãe na base de Reim emocionaram o país.

Romi Gonen tinha ido dançar no festival de música Nova em Reim, perto de Gaza, quando foi sequestrada no amanhecer de 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas.