Um em cada quatro nova-iorquinos vivia na pobreza em 2023, segundo relatório

De acordo com a ONG Robin Hood e a Universidade de Columbia, que utilizam os dados mais recentes disponíveis (2023), a pobreza em Nova York, uma das cidades mais caras do mundo, representa quase o dobro da taxa nacional, de 13%.

Os autores classificam o limite da pobreza abaixo dos US$ 47.190 (R$ 268.856 na cotação atual) anuais para uma família de quatro membros. A renda familiar média era de US$ 76.577 (R$ 3,7 milhões na cotação da época) por ano em 2023.

Ao todo, mais de 100 mil pessoas entraram na pobreza em 2023, apesar do crescimento econômico contínuo e da queda do desemprego, de acordo com o relatório.