UE/Costa: vamos continuar dando apoio à Ucrânia; Rússia ameaça também Moldávia e Geórgia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, prometeu que a União Europeia continuará dando apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, em discurso realizado durante a Conferência de Segurança de Munique na manhã de hoje. Para Costa, a ameaça russa vai além da Ucrânia, incluindo ainda países como Moldávia e Geórgia.

Ele ainda prometeu manter questões envolvendo defesa no topo da agenda do Conselho. "Estamos completamente comprometidos em agir melhor e mais rápido para construir a defesa da Europa", declarou. Mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, havia afirmado que estava na hora de construir as "forças armadas da Europa".