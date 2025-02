UE aprova extensão de operações de dois reatores nucleares da Bélgica

A Comissão da União Europeia (UE) aprovou uma extensão das operações de dois reatores nucleares na Bélgica, o Doel 4 e o Tihange 3, conforme publicação oficial feita na quinta-feira, dia 20. De acordo com a lei belga de eliminação gradual de energia nuclear de 2003, os sete reatores nucleares do país deveriam encerrar suas atividades até 2025. Porém, em março de 2022, diante das preocupações com a segurança do fornecimento de energia devido à crise no setor e à guerra entre Rússia e Ucrânia, o governo da Bélgica decidiu manter as operações dos dois locais por mais 10 anos.