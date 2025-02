Ucrânia chega a acordo com EUA sobre exploração de recursos minerais, afirma funcionário ucraniano

A Ucrânia fechou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais em seu território e pode assiná-lo na próxima sexta-feira, disse, nesta terça (25), um alto funcionário ucraniano à AFP.

"Agora, os funcionários do governo estão trabalhando nos detalhes [...] Já estamos considerando uma visita a Washington na sexta-feira para assinar o acordo", acrescentou.

Segundo a fonte ucraniana, o rascunho do acordo inclui uma referência à "segurança" da Ucrânia, como exigia Kiev, embora não forneça detalhes específicos sobre o papel dos Estados Unidos.

Trump promoveu uma reviravolta na política externa dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo no mês passado, abrindo o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao conflito na Ucrânia, enquanto ameaça os aliados tradicionais de Washington.

A Ucrânia espera que o acordo melhore as relações com o governo do magnata republicano.