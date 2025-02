Trump: Zelensky não é importante na mesa de negociações para paz na Ucrânia

Questionado, Trump afirmou que aceitaria uma ligação telefônica do presidente da Ucrânia. "Eu não estou jogando jogos", disse. "Quando ele Zelensky disse que não foi convidado para a reunião na Arábia Saudita, isso não era prioridade, porque ele fez um trabalho tão ruim nas negociações até agora", completou.

Trump ainda sugeriu que o ex-presidente Joe Biden poderia ter evitado o início do conflito. "Cada vez que eu digo, 'ah, não é culpa da Rússia', sempre sou atacado, mas Biden disse as coisas erradas, Zelensky disse as coisas erradas", declarou. "Joe Biden é um homem muito burro. Ele não sabia o que estava fazendo." Em seguida, Trump afirmou que não está tentando fazer Putin parecer "inocente".