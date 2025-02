Trump volta a propor que Israel entregue Faixa de Gaza aos Estados Unidos no fim da guerra

Trump com o o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Trump descreveu sua visão para a Faixa de Gaza como "um dos maiores desenvolvimentos do tipo na Terra" , prometendo um futuro onde os palestinos poderiam viver felizes, seguros e livres. Ele mencionou um projeto que não necessitaria de soldados dos Estados Unidos para sua implementação.

Trump não esclareceu se discutiu ou acordou essa proposta com o o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu .

Declarações polêmicas

A proposta surgiu após declarações polêmicas de Trump sobre o destino de Gaza, incluindo o desejo de retirar "todos os moradores" do território permanentemente, o que provocou reações internacionais e preocupações sobre o futuro dos palestinos.

A publicação de Trump na íntegra

A Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel na conclusão dos combates. Os palestinos, pessoas como Chuck Schumer, já teriam sido reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região. Eles realmente teriam uma chance de serem felizes, seguros e livres. Os EUA, trabalhando com grandes equipes de desenvolvimento de todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção do que se tornaria um dos maiores e mais espetaculares empreendimentos desse tipo na Terra. Nenhum soldado dos EUA seria necessário! A estabilidade para a região reinaria!!!