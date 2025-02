Trump visita avião da Boeing da Air Force One e critica atraso nas versões atualizadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou neste sábado, 15, um avião da Boeing para conferir novos recursos de hardware e tecnologia e destacar o atraso do fabricante na entrega de versões atualizadas da aeronave presidencial Air Force One, informou a Casa Branca. O Air Force One é um Boeing 747 modificado.

Existem dois, e o presidente voa em ambos os aviões com mais de 30 anos.

A empresa tem o contrato para produzir versões atualizadas e já perdeu bilhões de dólares no projeto.

A entrega do primeiro avião, inicialmente prevista para 2024, foi adiada para algum momento em 2027.

O segundo deve ser entregue em 2028 último ano de Trump no cargo, de acordo com a Força Aérea dos EUA.

Trump visitou a aeronave privada estacionada no Aeroporto Internacional de Palm Beach e criticou o custo do projeto e os atrasos na entrega.

Em 2024, durante um bate-papo no X com o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, Trump disse que foi capaz de cortar mais de US$ 1 bilhão do projeto "jogando duro" com a Boeing no seu primeiro mandato.