Trump diz que "tudo pode acontecer" se Hamas não libertar reféns israelenses até sábado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Hamas talvez "não cumpra o prazo para liberação de reféns" israelenses, que se encerra no próximo sábado. Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (11), o republicano afirmou que, "se o Hamas não soltar os reféns até sábado (15), tudo pode acontecer", sem fornecer mais detalhes.

Trump ressaltou ainda que espera a libertação total dos reféns israelenses, sem liberações graduais e pontuais , como as que vêm sendo feitas atualmente.

O presidente americano também recuou de declarações anteriores e afirmou que os Estados Unidos não irão "comprar" a Faixa de Gaza , como havia sugerido na semana passada. Segundo ele, o país pretende controlar o território "de maneira eficiente" e "assegurar a paz no local".

No domingo (9), Trump havia dito estar "comprometido em comprar e ser dono de Gaza". O líder americano garantiu que os Estados Unidos trabalharão para restaurar a paz no Oriente Médio, especialmente por meio do controle da Faixa de Gaza pelos americanos.