Trump reforça crítica aos países do Brics em discurso para governadores republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar os países do Brics em discurso na conferência dos governadores do Partido Republicano, na noite da quinta-feira, 20. O bloco foi formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Trump disse que os países do Brics "estavam tentando destruir" o dólar e criticou o ex-presidente Joe Biden por não ter interferido na questão. "Quando cheguei, a primeira coisa que disse foi: qualquer nação dos Brics que sequer mencione a destruição do dólar terá de pagar uma tarifa de 150%. E não queremos seus produtos."

Diversas vezes ao longo do discurso, o presidente americano exaltou a estratégia de ameaçar outros países com tarifas de importação. Trump disse que "tarifa" é sua palavra favorita do dicionário, após "Deus", "amor" e "religião".

Trump afirmou também que o futuro dos republicanos está associado ao seu sucesso na Casa Branca e pediu união do partido para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. "Vamos lutar muito, pois quanto melhor eu for, melhor vocês serão", disse. "É hora de todos nós seguirmos adiante, pensar grande, sermos ousados. Como uma só equipe, podemos tornar nossas fronteiras mais fortes, nossas comunidades mais seguras, nossas escolas melhores, nossas famílias mais felizes, nossos cidadãos mais ricos e nosso país mais livres."