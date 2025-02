Trump 'recomendará', mas 'não vai impor' seu plano para Gaza

As palavras de Trump, em declarações feitas na sexta-feira (21) a um programa de rádio da Fox News por telefone, representam um passo atrás em relação a uma ideia que provocou protestos internacionais e encontrou uma oposição generalizada dos países árabes.

"E eu digo, meu plano é o caminho a seguir. Acho que é um plano que realmente funciona, mas não vou impor. Simplesmente vou me sentar e recomendar", acrescentou.

Vários países do Golfo, Egito e Jordânia realizaram na mesma sexta-feira uma cúpula "informal" em Riade para discutir um plano alternativo depois de condenarem unanimemente a proposta do presidente dos Estados Unidos de transformar a Faixa de Gaza em uma "Riviera do Oriente Médio".