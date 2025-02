Trump recebe visita de Netanyahu e diz que palestinos "adorariam" ir embora de Gaza

Donald Trump recebeu nesta terça-feira (4) o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta terça-feira (4) na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e afirmou que os palestinos "adorariam" deixar a Faixa de Gaza e ir viver em outro lugar se lhes fosse dada essa opção.

O líder republicano causou polêmica recentemente ao propor "limpar" a Faixa de Gaza e transferir seus habitantes para locais "mais seguros", como Egito e Jordânia, que se opuseram à proposta.

— Quando o presidente fala em limpar, ele quer dizer torná-la habitável — explicou hoje o enviado especial de Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff.

Netanyahu é o primeiro governante estrangeiro convidado à Casa Branca desde o retorno de Trump ao poder, em 20 de janeiro, um símbolo da relação estreita entre o líder israelense e o magnata republicano.

Leia Mais Tarifaço de Trump atinge a carne e pode fechar ou abrir um grande mercado para o Brasil

Antes da reunião, o gabinete de Netanyahu anunciou que enviará "no final da semana" uma delegação ao Catar para discutir as próximas fases do cessar-fogo em vigor em Gaza desde 19 de janeiro.

O Hamas anunciou, nesta terça, o início das negociações com Israel sobre a segunda fase da trégua em Gaza, um diálogo celebrado graças aos mediadores.

Na segunda-feira, duas fontes do Hamas afirmaram à AFP que o movimento estava "pronto" para retomar as conversações e que aguardava a convocação dos mediadores (Catar, Egito e Estados Unidos).

O acordo de trégua permitiu a interrupção de mais de 15 meses de uma guerra devastadora entre Israel e o movimento islamista Hamas e a libertação de vários reféns israelenses em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos.

O pacto contempla três fases. A primeira, de seis semanas, também deve servir para negociar os detalhes da segunda, que deve incluir a libertação dos demais reféns ainda vivos e o fim definitivo da guerra.

O conflito começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do Hamas contra o sul de Israel, que provocou as mortes de 1.210 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Leia Mais Quem são os três reféns israelenses libertados pelo Hamas neste sábado

"Redesenhar" o mapa

Antes de viajar, Netanyahu afirmou que "trabalhando estreitamente" com Trump seria possível "redesenhar ainda mais" o mapa do Oriente Médio.

Trump também questionou a continuidade do acordo de trégua na Faixa de Gaza, apesar de, no momento do anúncio, poucos dias antes de sua posse, ter reivindicado um papel fundamental na concretização do cessar-fogo.

O presidente republicano receberá em 11 de fevereiro o rei Abdullah II da Jordânia e conversou no sábado (1º) com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi.

A Jordânia já abriga quase 2,3 milhões de refugiados palestinos e o Egito tem uma fronteira com a Faixa de Gaza crucial para a entrada da ajuda humanitária que o território tanto precisa.