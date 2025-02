Trump quer garantia sobre terras raras da Ucrânia em troca de ajuda dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (3), que quer negociar um "acordo" com a Ucrânia para que o país ofereça uma garantia sobre suas terras raras, amplamente utilizadas na eletrônica, em troca da ajuda americana.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky tinha proposto essa ideia em outubro como parte de seu "plano da vitória" para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Estamos tentando encontrar um acordo com a Ucrânia pelo qual eles nos garantam suas terras raras e outras coisas em troca do que estamos dando a eles", declarou o presidente americano a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.