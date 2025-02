Trump indulta ex-governador condenado por corrupção

"É uma honra para mim, fazer isso", declarou o presidente ao firmar o decreto no Salão Oval da Casa Branca. Na sua opinião, o ex-governador caiu na armadilha de "muitas pessoas ruins".

Depois de sua eleição à Casa Branca em 2008, Barack Obama renunciou à sua cadeira no Senado. Em caso de vacância, cabe ao governador do estado correspondente nomear um suplente até as eleições seguintes.