Trump e sua nostalgia pelos objetos de antigamente

Fogões a gás, chuveiros, lâmpadas incandescentes... Desde seu retorno à Casa Branca, Donald Trump tem se concentrado nas normas ambientais que afetam muitos objetos cotidianos e insiste: as coisas do passado eram melhores.

O magnata republicano ordenou na terça-feira que sua administração voltasse "imediatamente" aos padrões de seu primeiro mandato (2017-2021) no uso de "pias, chuveiros, vasos sanitários, lavadoras, lava-louças, etc."

Mas a cruzada do presidente republicano, um cético do aquecimento global, parece ter menos a ver com um raciocínio ecológico ou econômico do que com uma nostalgia pelos objetos de antigamente.