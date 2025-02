Trump e Putin concordam em negociar "imediatamente" paz na Ucrânia

A Rússia e os Estados Unidos começarão "imediatamente" as negociações, afirmou o presidente americano, Donald Trump, em sua rede social Truth Social, onde garantiu ter mantido uma "conversa longa e muito produtiva" com seu contraparte russo, Vladimir Putin.

"Queremos deter os milhões de mortes que estão ocorrendo na Guerra com Rússia/Ucrânia. O presidente Putin até usou meu muito forte lema de campanha, 'BOM SENSO'. Ambos acreditamos firmemente nisso", escreveu, destacando parte do texto em maiúsculas, como costuma fazer.

Falou-se sobre "as fortalezas de nossas respectivas nações e o grande benefício que algum dia teremos trabalhando juntos", disse ele, sobre a primeira conversa com Putin desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro.

"O presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução a longo prazo por meio de diálogos de paz", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.