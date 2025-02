Trump é favorável a enviar presos americanos reincidentes para outros países

"Se tivéssemos o direito legal de fazê-lo, eu o faria sem hesitação. Não sei se temos ou não. Estamos analisando isso agora, mas poderíamos fazer acordos para tirar esses animais do nosso país", afirmou o republicano na Casa Branca, onde assinou uma série de decretos e memorandos.

Trump citou como exemplo "os atiradores, as pessoas que golpeiam idosas na nuca com um taco de beisebol quando não estão olhando [...], as pessoas que sacam uma arma e atiram em você sem nenhuma razão".