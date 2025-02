Trump diz que Zelensky e Putin querem acabar rápido com guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar neste domingo que as negociações com a Rússia para o fim da guerra com a Ucrânia estão avançando e que ambos países do Leste Europeu querem o fim do conflito. "Estamos tentando fazer as pazes com a Rússia, Ucrânia, e estamos trabalhando muito duro nisso", disse Trump a jornalistas na Flórida após acompanhar um evento automobilístico.