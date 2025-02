Trump diz que eleição de conservadores na Alemanha foi um "grande dia" para ambos os países

O presidente americano, Donald Trump, chamou a provável vitória dos conservadores nas eleições legislativas alemães de "um grande dia para a Alemanha e para os Estados Unidos". Os eleitores foram às urnas neste domingo (23) na Alemanha para escolher os novos membros do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento. São eles que definirão o próximo chanceler do país.

Na pesquisas de boca de urna da ARD, o CDU/CSU, com o líder Friedrich Merz do União Democrata Cristã (CDU), vence com 29% dos votos. Em segundo lugar está o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), liderado por Alice Weidel, com 19,5%. É o melhor resultado para a extrema direita alemã desde a Segunda Guerra Mundial.

"Assim como nos Estados Unidos, as pessoas na Alemanha se cansaram da agenda sem bom senso, especialmente em energia e imigração, que permaneceu por tantos anos", escreveu Trump em uma publicação escrita em maiúsculas em sua plataforma Truth Social. "É um grande dia para a Alemanha", acrescentou.

A boca de urna ainda indicou que o Partido Social-Democrata (SPD), do atual chefe de governo Olaf Scholz, vem em terceiro lugar, com 16%, seguido pelo Partido Verde, com 13,5%. O Partido de Esquerda ficou em quinto lugar, com 8,5%.

Ainda é cedo para afirmar os vencedores das eleições alemãs, uma vez que os resultados finais só serão conhecidos após a contagem oficial dos votos, que deve ser concluída durante a noite.