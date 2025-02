Trump diz que palestinos não serão autorizados a retornar a Gaza em seu plano

Em comentários separados no domingo, 9, Trump reiterou sua proposta para os Estados Unidos tomarem Gaza, dizendo a repórteres no Air Force One, o avião presidencial americano, que a faixa de terra era "um grande espaço imobiliário" que os Estados Unidos "vão possuir."

Mas no domingo, enquanto Trump estava viajando para assistir ao Super Bowl em Nova Orleans, ele levantou a proposta novamente. "Não haverá ninguém lá," disse Trump no Air Force One segundo as gravações. "Hamas não estará lá. Nós vamos construir moradias com ajuda de outros países muito ricos no Oriente Médio; eles estarão construindo alguns locais belíssimos para as pessoas, os palestinos, morarem," ele disse.