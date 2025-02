Trump diz que agência dos EUA para desenvolvimento internacional deveria 'fechar'

Trump, que iniciou seu segundo mandato no mês passado, lançou uma cruzada liderada por seu principal doador e homem mais rico do mundo, Elon Musk, para enxugar os gastos da administração pública.

O governo de Trump ordenou a milhares de funcionários da agência no exterior que retornassem aos Estados Unidos e congelou a ajuda externa.

Segundo o New York Times, a atual equipe da Usaid passaria de 10.000 funcionários para cerca de 300.

Os democratas afirmam que seria inconstitucional Trump fechar agências governamentais sem a aprovação do Congresso.

Trump também anunciou que quer acabar com o Departamento de Educação.

Os Estados Unidos destinam atualmente cerca de 58 bilhões de dólares (cerca de R$ 334 bilhões) à ajuda internacional, quantia que torna o país o maior doador do mundo.

No entanto, isso equivale a entre 0,7% e 1,4% do gasto total do governo, segundo o Pew Research Center.