Trump diz prever tarifas aos automóveis de cerca de 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (18) que as tarifas planejadas para carros importados serão de cerca de 25%, mas estabeleceu o dia 2 de abril como prazo para decidir se as impõe.

"Será de 25% ou mais, e aumentará substancialmente ao longo de um ano", declarou a jornalistas em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump acrescentou que quer dar tempo às empresas para que "tenham fábricas" nos Estados Unidos e assim evitem as tarifas.

"Na UE, havia um imposto de 10% para os carros e agora eles têm 2,5%, que é exatamente o mesmo nível que temos. Se todo o mundo fizer isso, jogaremos com as mesmas regras", afirmou.

"Tomo nota do que foi feito, mas a UE tem sido muito injusta conosco, temos um déficit comercial de 350 bilhões de dólares [1,9 trilhão de reais], eles não compram nossos carros, nossos produtos agrícolas, não compram quase nada, isso precisa ser corrigido", insistiu, no entanto.

De acordo com dados do Departamento de Comércio, o déficit comercial de bens dos EUA com a UE foi de 235 bilhões de dólares (1,3 trilhão de reais) em 2024.