Donald Trump recebeu nesta quinta-feira (27) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, mas, em vez de prometer garantias de segurança para uma paz na Ucrânia, prefere confiar no líder russo, Vladimir Putin.

O líder trabalhista, sentado ao seu lado no Salão Oval, entregou ao republicano uma carta do rei Charles III convidando-o para uma visita de Estado, a segunda de Trump ao Reino Unido depois da realizada em 2019, durante seu primeiro mandato.

O líder britânico prometeu recentemente, como um gesto de boa vontade, aumentar os gastos militares do Reino Unido para responder às críticas recorrentes de Donald Trump sobre os investimentos em defesa na Europa.

Isso, no entanto, não foi suficiente para mudar a posição do bilionário republicano sobre um pedido de Paris e Londres, que querem garantias de que os Estados Unidos apoiarão as tropas europeias que eventualmente sejam enviadas à Ucrânia para garantir uma paz duradoura.