Trump demite inspetor-geral da agência humanitária USAID, segundo a imprensa

A demissão ocorreu um dia após o escritório de Martin divulgar um relatório crítico aos esforços do governo Trump para desmantelar a agência, informaram o jornal The Washington Post e o canal CNN, entre outros meios de comunicação.

"No entanto, as recentes reduções de funcionários em toda a agência (...) em conjunto com a incerteza sobre o alcance das isenções da ajuda externa e as comunicações permitidas com os executores degradaram a capacidade da USAID para distribuir e salvaguardar a ajuda humanitária financiada pelos contribuintes", observou.