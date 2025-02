Trump cobra da imprensa devolução de financiamento federal, após investigações do Doge

"Parece que a esquerdista radical Reuters recebeu US$ 9 milhões do Departamento de Defesa para 'manipulação social em larga escala'. DEVOLVA O DINHEIRO, AGORA!", escreveu Trump. Em outra postagem, ele voltou a criticar veículos de mídia: "Por que o Politico recebeu milhões de dólares por NADA? DEVOLVAM O DINHEIRO AOS CONTRIBUINTES! Quanto o falido New York Times pagou? É esse dinheiro que está mantendo o jornal aberto?", questionou.

Nesta semana, Trump e Musk defenderam, em coletiva na Casa Branca, as ações investigativas conduzidas pelo Doge para reduzir gastos federais. Musk alegou que todas as medidas são "públicas e transparentes", apesar de as iniciativas terem gerado questionamentos sobre sua legalidade nos EUA.

Nesta semana, Trump defendeu a interferência do Doge no Tesouro americano. No X, Musk indicou que o Federal Reserve (Fed) poderá ser alvo de auditoria do departamento que comanda, argumentando que a autoridade monetária não está acima da fiscalização do Doge. "Todas as partes do governo devem ser totalmente transparentes e responsáveis perante o povo. Nenhuma exceção", escreveu Musk.