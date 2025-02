Trump chama agência de notícias AP de 'organização de esquerda radical'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou na quinta-feira (20) a Associated Press de "organização radical de esquerda", em um novo ataque à agência de notícias americana por se recusar a identificar como "Golfo da América" o "Golfo do México", como decretou o republicano.

Em seu primeiro mês após retornar à presidência, Trump renomeou a área como "Golfo da América" e, diante da decisão editorial da AP, restringiu o acesso dos jornalistas da agência ao avião presidencial Air Force One e ao Salão Oval da Casa Branca até que a agência siga sua ordem.

"Nós temos uma briga com uma organização de notícias, a AP, uma organização de esquerda radical - que nos trata muito mal - e eles se recusam a reconhecer que o Golfo antes do México agora é chamado de Golfo da América", afirmou Trump em um discurso na Associação Republicana de Governadores em capital Washington DC.

"Estamos excluindo eles de qualquer coletiva de imprensa agora. Tenho certeza de que eles serão processados e, talvez, ganhem. Não importa. É apenas algo sobre o qual nos importamos muito", acrescentou, sem esclarecer ao que se referia com a possível ação legal.

A Associated Press, que tem 180 anos, é considerada um pilar do jornalismo americano e fornece notícias para veículos impressos, canais de televisão e emissoras de rádio em todo o país.

Em uma nota publicada no mês passado, a AP destacou que "o Golfo do México tem o nome há mais de 400 anos" e afirmou que a ordem executiva de Trump "só tem autoridade dentro dos Estados Unidos".

O bilionário do setor de tecnologia Elon Musk, ferrenho defensor do corte de gastos federais, publicou na rede social: "AP quer dizer Associated Propaganda".