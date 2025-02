Trump ataca "juízes politizados" que bloqueiam seus decretos

O presidente republicano Donald Trump afirmou nesta terça-feira (11) que não se deixará deter por juízes "politizados", diante do bloqueio de algumas de suas decisões nos tribunais, em meio a uma tempestade sobre o equilíbrio de poderes nos Estados Unidos.

"Sempre respeito as decisões dos tribunais e, depois, tenho que recorrer", acrescentou, em um comentário seguido por uma ameaça velada. "Talvez devêssemos prestar atenção aos juízes, porque isso é muito grave", disse a jornalistas no Salão Oval.

"A democracia nos Estados Unidos caminha para ser destruída por um golpe de Estado judicial", protestou no X seu aliado, o bilionário Elon Musk, encarregado de cortar os gastos públicos.

O chefe da Tesla, SpaceX e X esteve à tarde no Salão Oval com Trump, acompanhado por um de seus filhos.

Um dos principais assessores da Casa Branca, Stephen Miller, comentou no X que, se "um juiz local quer controlar o poder executivo, ele só precisa fazer campanha para ser presidente".

O retorno de Trump ao poder não provocou manifestações multitudinárias de seus opositores e dos democratas, que são minoria no Congresso. Até agora, eles têm tido dificuldades para responder ao fluxo incessante de decretos e declarações estrondosas.

Os juízes bloquearam, em caráter de urgência, várias decisões do presidente republicano, determinado a expandir seu poder o máximo possível.

Será necessário esperar um tempo até que todos esses processos judiciais sejam concluídos, com possíveis apelações que podem acabar na Suprema Corte, de maioria conservadora.

Em uma mensagem no X, o vice-presidente J.D. Vance já afirmou que os juízes não têm autoridade para "controlar a ação legítima do poder executivo".

Trump disse no domingo estar "muito decepcionado" com o fato de um tribunal ter bloqueado o acesso das equipes de Musk ao sistema de pagamentos do Tesouro dos EUA, uma infraestrutura altamente sensível.