Trump assina plano para aumentar as tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais

Donald Trump assinou ação executiva nesta quinta-feira, na Casa Branca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (13), planos para uma rodada de novas tarifas recíprocas abrangentes, marcando mais uma ação para, segundo ele, equilibrar o comércio global. O Brasil e a União Europeia são citados como exemplos de relação desfavorável nesta área.

As tarifas, que Trump pôs em prática por meio de uma ação executiva, não terão efeito imediato, uma medida intencional para dar às nações tempo para potencialmente negociar novos termos comerciais com os EUA, disse um funcionário da Casa Branca nesta quinta-feira.

— Se nos impõem um imposto, nós os impomos exatamente o mesmo nível de impostos — afirmou Trump, no Salão Oval.

No documento, o presidente pede a suas equipes para realizar uma revisão completa das disparidades comerciais entre Estados Unidos e o resto do mundo, com intuito de implementar taxas aduaneiras "recíprocas", "personalizadas" país a país, detalhou um funcionário da Casa Branca. Segundo ele, a revisão poderia durar "algumas semanas ou meses".

Conforme o g1, há menção a taxa sobre o etanol exportado pelos EUA ao Brasil. A União Europeia é citada em relação às exportações de mariscos e automóveis.

"A tarifa dos EUA sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos EUA. Como resultado, em 2024, os EUA importaram mais de US$ 200 milhões em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas US$ 52 milhões em etanol para o Brasil", indica.

As taxas tarifárias médias ponderadas dão especial atenção ao valor das importações de um país. Isto significa que se as exportações de um país estiverem sujeitas a tarifas noutro país e constituírem uma grande parte das importações totais do país, a sua taxa tarifária média ponderada será mais elevada em comparação com outro país cujas exportações representam uma pequena parte.