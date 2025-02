Trump anuncia tarifas de 25% sobre produtos europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que imporá tarifas gerais de 25% sobre os produtos da União Europeia (UE), que, ao tomar conhecimento do anúncio, antecipou que irá reagir "com firmeza e de imediato".

"Vamos anunciar [as tarifas] muito em breve e serão de 25%, de maneira geral, aplicadas aos automóveis e a todas as coisas", afirmou Trump em sua primeira reunião de gabinete na Casa Branca.

Trump reiterou as queixas contra o bloco europeu, alegando que "não aceitam carros nem produtos agrícolas" americanos.

O republicano repetiu que o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa é de 300 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,8 trilhão), enquanto a Comissão Europeia o estima em 157 bilhões de dólares (R$ 907 bilhões) apenas em bens, e em apenas 50 bilhões de dólares (R$ 289 bilhões) se levado em conta o superávit comercial americano em serviços.

"A UE foi criada para ferrar com os Estados Unidos. Esse era o objetivo, e eles conseguiram. Mas agora eu sou o presidente", declarou Trump, acrescentando que os países europeus poderiam ter a tentação de retaliar, mas que "não o farão".

Ao tomar conhecimento do anúncio, a UE advertiu, por meio de um porta-voz da Comissão Europeia, que reagirá "com firmeza e de imediato" e que "protegerá sempre as empresas, os trabalhadores e os consumidores europeus contra tarifas injustificadas".