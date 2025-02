Trump ameaça processar veículos de comunicação que usam fontes anônimas para informar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, furioso com um novo livro sobre ele, ameaçou nesta quarta-feira (26) processar autores, editoras e veículos de comunicação que usam fontes anônimas.

Esta ameaça a uma prática comum de usar fontes não identificadas nas publicações jornalísticas ocorre após o próprio magnata e sua equipe criticarem o novo livro do repórter Michael Wolff.

Entre outras afirmações explosivas, o livro diz que após sobreviver a uma tentativa de assassinato no ano passado durante a campanha eleitoral, Trump "parecia possivelmente à beira do colapso", incapaz de terminar frases e com fortes ataques de fúria.