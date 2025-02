Tratamento a brasileiros deportados dos EUA segue acordo feito por Temer com Biden, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 5, que o tratamento dos brasileiros deportados pelos Estados Unidos não se originaram no governo de Donald Trump, mas graças a um acordo firmado entre os dois países antes disso. Ele deu as declarações em entrevista a rádios de Minas Gerais.

"Não é um problema do Trump, esse é um problema que foi feito o acordo ainda na época do governo Temer, depois no governo Bolsonaro, e foi feito ainda no governo Biden. É um acordo de deportação que aqui nós tratamos como repatriação", disse o presidente brasileiro.