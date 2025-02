No continente europeu Notícia

Terremoto de magnitude 4,8 atinge Portugal; não há informações sobre feridos

Epicentro do tremor foi na Costa da Caparica, cidade distante 18 quilômetros de Lisboa; Centro Sismológico Euromediterrâneo descarta risco de tsunami no litoral do país

17/02/2025 - 11h48min Atualizada em 17/02/2025 - 11h51min Compartilhar Compartilhar