Telefónica perde 49 milhões de euros em 2024, com baixas na América Latina

Este resultado é melhor do que o de 2023, um ano marcado por uma perda de 892 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões na cotação da época) devido aos custos de seu plano de reestruturação e uma queda do valor de sua subsidiária britânica Virgin Media O2. Sem estes elementos extraordinários, o grupo teria obtido um lucro de 2,37 bilhões de euros (R$ 12,3 bilhões).

De acordo com a Telefónica, o prejuízo em 2024 é explicado pela desvalorização de vários ativos na América Latina, onde enfrenta uma situação complicada. Esta depreciação atingiu 1,27 bilhão de euros na Argentina, 397 milhões de euros no Chile e 108 milhões de euros no Peru.

A operadora de telefonia viu seu faturamento aumentar em 1,6% em relação ao ano anterior, para 41,31 bilhões de euros. Este valor é maior do que a meta da empresa, que previa um aumento de 1%. Também supera as expectativas dos analistas consultados pela Factset, que previam um faturamento de 40,96 bilhões de euros.

Segundo a imprensa espanhola, a Telefónica também estaria considerando comercializar suas subsidiárias no Peru e no Chile. Bem como também poderia vender sua participação na rede de fibra óptica no Reino Unido, que administra em conjunto com a Liberty Global através da Virgin Media O2.